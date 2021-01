Bonaccini: 'Anche Conte è in discussione. Priorità è non votare'

Bonaccini

Bonaccini

Bonaccini

Bonaccini

'Se Giuseppe Conte può essere messo in discussione? Chiunque può essere messo in discussione, se hai come obiettivo quello di non portare il paese al voto'. Lo dice il presidente dell'Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano, questa mattina ospite di Agorà su Raitre. Prima dunque viene la necessità di evitare le urne adesso, 'non per timori politici o di destini personali - sottolinea- ma per le condizioni in cui il paese si trova, con sfide così importanti. Io ripartirei da Conte, ho votato sì in direzione' alla proposta di Nicola Zingaretti 'perchè quel mandato era giusto. Io con Conte ho lavorato bene - aggiunge ancora- se ci sarà il Conte ter come spero servirà un Governo più robusto come compagine, con un po' più di autorevolezza. Mi auguro succeda questo, ma non possiamo stare un altro mese senza sapere che interlocutore avere'. Quindi avanti con Conte, sapendo però, sottolinea ancora il governatore Pd, che per il Conte ter servono 'i numeri in Parlamento' e per questo va rimesso insieme il centrosinistra e bisogna allargare, 'evitando però che si sia appesi al Ciampolillo di turno, perchè da uomo di sinistra mi vergogno', non esita a dire, di una situazione del genere. Dunque porte aperte per cominciare a Matteo Renzi, anche se il leader di Italia viva 'ha sbagliato', ribadisce il presidente. Ma i 'numeri in parlamento ci dicono che se non metti insieme un'alleanza che riparta da quello che c'è, il rischio è di avere il Ciampolillo di turno che ti condanna ogni giorno ad una pena infinita e non riesci più a governare'.