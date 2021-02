Bonaccini: 'Bene Draghi, le elezioni sono l'ultima cosa da fare'

Bonaccini

'Le elezioni in questo momento sarebbero l'ultima cosa che serve'. Lo ha sottolineato ieri sera a Cartabianca, su Raitre, il presidente dell'Emilia Romagna Stefano. Mario Draghi, ha detto, è 'una persona autorevolissima per il prestigio che ha in Europa e nel mondo e noi in Europa non possiamo perdere credibilità perchè è l'ultima volta che ci verrà concessa'. Ma col suo Governo, se partirà, 'perderà peso la forza della politica e dei partiti'.si 'scalda' un po' quando viene letto in studio, dalla conduttrice Bianca Berlinguer, un post di Giorgia Meloni sulla necessità di tornare a votare. 'Son capace anche io di dire così - sbotta il presidente della Regione - siamo in piena pandemia, c'è un Recovery plan da presentare all'Europa, c'è un piano vaccinale appena partito, poi c'è un semestre bianco. La propaganda è legittima - prosegue ancora il presidente dell'Emilia-Romagna, in collegamento accanto al collega veneto Luca Zaia - ma a me non è mai piaciuta. Io sono convinto che serva che parta un Governo, sostenuto da chi crede che bisogna mettere gli interessi del paese davanti agli interessi del proprio partito'. Molto criticoanche sul ruolo giocato nella crisi dal leader di Italia viva Matteo Renzi. 'Ci si è presi la responsabilità di aprire una crisi in un momento sbagliato - ribadisce il democratico - per fortuna c'è Sergio Mattarella che ancora una volta sta dando una lezione a tutti. La colpa di quello che è successo? Non puo' essere solo di uno, ma mi pare che Renzi si sia assunto la responsabilità di fare precipitare la situazione'.