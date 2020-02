Bonaccini parte da lavoro, clima, e dal primo monito alla Schlein: 'Pretendo una voce sola'

Presentando la nuova giunta regionale, Stefano Bonaccini ribadisce le priorita' gia' indicate in campagna elettorale. 'Nelle prime cose da fare, entro l'estate, ma non a luglio, molto prima, dovremo firmare un nuovo patto per il lavoro e la legalita' unito a un patto per clima. Convocheremo le parti sociali il prima possibile', - assicura il governatore.'Vogliamo che la regione torni alla piena e buona occupazione. Ma alla fine dell'anno cresceremo dello 0,5%, negli anni scorsi crescevamo di più. Il punto e' che 'il Paese si e' fermato', aggiunge. Tuttavia, ci sono le condizioni per accelerare. 'Sulle infrastrutture avremo quattro miliardi di investimenti certi. La ruota dell'economia e' pronta a ripartire', assicura.Temi le cui deleghe saranno rispettivamente sui tavoli dei rispettivi neo assessori. Del piacentino Vincenzo Colla (per il lavoro) e della bolognese nonché Vicepresidente della Regione Elly Schlein (per il clima). Ed è proprio sulla Schlein che si concentra maggioramente l'attenzione. Le idee e le proposte programmatiche della Vicepresidente, espressione di Emilia-Romagna Coraggiosa, rappresentano, soprattutto sul tema infrastrutturale e della mobilità sostenibile oltre che produttivo, un paradigma ed un approccio ben diversi, per non dire in alcuni aspetti opposti, a quelli portati avanti fino ad ora, nei fatti, dalla Regione.In questo senso sarà un duello, seppur interno. Politico, per trovare sintesi. Perché l'alternativa tra una programma (quello della Schlein) che imporrebbe una svolta radicale alle politiche di Bonaccini, sarebbe lo scontro. Di questo lo stesso Bonaccini, lusingato certamente e dichiaratamente dalla popolarità della Schlein (incrementata in queste ore anche dal suo coming-out, indotto da Lara Bignardi), è consapevole. Al punto da mettere le mani avanti. 'Sono contento che abbia questa popolarita' e visibilita. Pretendo solo che sulle cose da fare si parli con una voce sola'