Bonaccini stacca anche la sua coalizione: vittoria netta 51 a 43

Una vittoria inequivocabile, netta, personale. Per Stefano Bonaccini. Perché degli otto punti di distacco che segnano il suo trionfo, con il 51,41%, sulla principale avversaria Lucia Borgonzoni (ferma al 43,65%), ben 5 sono dovuti al suo valore aggiunto, dato sia dal voto disgiunto sia dai voti dati direttamente al governatore uscente. Se si considerano infatti i voti delle coalizioni di centro-sinistra e centro-destra, la vittoria della prima sulla seconda è meno netta: 48,1% del csx rispetto al 45,4% del cdxLa vittoria piena, di fatto, è diSoprattutto sua. Penalizzata dallo stesso voto disgiunto e diretto che ha premiato Bonaccini, la candidatache perde due punti percentuali rispetto ai voti ottenuti dalla coalizione di centro destra a suo sostegno. Tradotto, Bonaccini ha portato un valore aggiunto netto alla coalizione, perché è stato scelto anche da elettori che hanno votato altre liste diverse da quelle della coalizione, mentre la Borgonzoni ne ha fatti perdere alla sua coalizione.Bonaccini dunque, come previsto , asfalta la corsa di Salvini, se consideriamo quella corsa orientata alla vittoria, nonostante l'ottima affermazione del carroccio che anche in provincia di Modena fagocita di fatto, con il suo 31,9%, l'opposizione, svuotando, insieme al buon risultato di Fratelli d'Italia, anche il bacino di Forza Italia, ridotta ad uno 2,5% che non le permette di fare eleggere nemmeno un candidato.I 5 stelle si fermano, al 70% delle sezioni scrutinate, attorno al 3,5%. Con un candidato presidente che ha preso meno voti della lista di appoggio.