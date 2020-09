Bonus sanificazione: presa in giro per decine d’imprenditori modenesi

Egregio direttore,

con provvedimento 302831 dell'11 settembre 2020, l'agenzia delle Entrate ha fissato a 15,6423% la percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuali introdotto dall'articolo 125 del Dl Rilancio. Parlando con imprenditori delle nostre zone ho scoperto negli scorsi giorni però che le promesse di un credito d’imposta al 60% non sono state minimamente mantenute. Infatti i 200 milioni di euro stanziati dal governo sono ampiamente insufficienti e quindi è stata applicata una ripartizione diversa. Peccato che decine di aziende delle nostre zone abbiano fatto importanti investimenti e invece di ricevere il 60%, la misura del credito realmente utilizzabile sarà più vicina al 10%. Ieri mi ha chiamato un imprenditore che ha investito ben 30 mila euro e riceverà solamente 3000 euro di credito invece che 18 mila come previsto precedentemente. Questo modo di amministrare le finanze non fa che far perdere fiducia ai nostri imprenditori nei confronti dello stato. Spero che nelle prossime il governo rivaluterà la ripartizione e aumenterà le risorse. Un caldo invito ad ascoltare queste imprese lo faccio agli esponenti locali del governo e al Presidente Bonaccini come intermediario.

Davide Nostrini, presidente d’Italia del Futuro e Consigliere Comunale di Maranello