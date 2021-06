'Bretella, a bloccare i lavori è la società che deve realizzarli'

'A bloccare i lavori della Bretella non è il Governo, ma AutoCS Spa, la società guidata dall’ex presidente della Provincia di Modena Emilio Sabattini (), che nel 2014 ha vinto la gara per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale Campogalliano – Sassuolo. Il Progetto Esecutivo dell’opera è stato approvato nell’ottobre 2019 e non c’è alcun ostacolo burocratico all’avvio dei lavori.'. A parlare è il Comitato No Bretella-Sì Mobilità Sostenibile insieme a Legambiente Modena, Sassuolo, Formigine, WWF Emilia centrale, Italia Nostra, Lega difesa ecologica Modena, FIAB Modena, ISDE Modena, Comitato Salute Ambientale Campogalliano, Associazione Liberamente Cittadino Formigine, Associazione Agricoltura Ambiente Bagno-Rubiera, Comitato cittadini impattati dalla Bretella, Coordinamento cispadano No autostrada Sì a strada a scorrimento veloce, Distretto Economia Solidale Modena.'Che la Campogalliano-Sassuolo, anche per la presenza della parallela e gratuita Modena-Fiorano a quattro corsie, non avrebbe potuto raccogliere un volume di traffico sufficiente a giustificarla, come Comitato No Bretella, Si Mobilità Sostenibile lo diciamo da anni. AutoCS Spa non solo tiene fermi i cantieri, ma da una videointervista di Milena Gabanelli a Felice Morisco, responsabile della Direzione per strade e autostrade del Ministero delle Infrastrutture, abbiamo appreso che ha chiesto al Ministero di ridiscutere il contratto di concessione per ottenere condizioni più favorevoli. Il pretesto è il calo produttivo e di traffico del 2020 per il lockdown. Evidentemente, ipotizzano che l’emergenza Covid continuerà per i prossimi 31 anni, corrispondenti alla durata della concessione.- continuano i Comitati -. Proprio per la sovrastima dei flussi di traffico, previsti nel piano economico finanziario, diventa fondamentale il rinnovo ad Autobrennero Spa della concessione dell’A22, scaduta nel 2014. Non dovrebbe essere così perché AutoCS Spa e Autobrennero Spa sono soggetti distinti e i cantieri della Campogalliano-Sassuolo potrebbero aprire anche domani, indipendentemente dal rinnovo o meno della concessione dell’Autostrada Modena-Brennero. Per poter accedere ai necessari finanziamenti bancari, stante i pochi ricavi da traffico su cui potrà contare, AutoCS Spa ha bisogno delle garanzie del proprio socio di maggioranza, cioè di Autobrennero Spa, che senza rinnovo dell’affidamento non può darle.. Ma perché Autobrennero Spa vuole investire in opere fallimentari e destinate ad avere bilanci in perdita come la Campogalliano-Sassuolo e la Cispadana? La risposta è semplice: Autobrennero vuole il rinnovo della decisamente più remunerativa A22. Nel nostro paese ha sempre funzionato così: concessioni a tempo determinato sono diventate praticamente eterne in cambio di opere aggiuntive. Da qualche anno, però, ci si è messa di mezzo la legislazione europea che impone gare aperte per le concessioni scadute'.'Per sfuggire alla gara europea e avere l’affidamento diretto Autobrennero deve trasformarsi in una Spa interamente pubblica, liquidando i soci privati che, per uscire, pretendono un corrispettivo economico molto più elevato del valore delle azioni in loro possesso. Da qui lo stallo e le ripetute proroghe trimestrali della concessione della Modena-Brennero per dare tempo ai soci pubblici e privati di trovare un accordo.Considerate queste difficoltà, è ancora possibile fermare la Bretella e sviluppare un sistema della mobilità realmente sostenibile, puntando su una diversa logistica delle merci con transit point per decongestionare le strade del comprensorio ceramico e collegando con una “bretellina” ferroviaria lo scalo merci di Dinazzano con quello di Marzaglia, per spostare più merci dalla gomma al ferro per ridurre le emissioni di gas climalteranti, come chiedono l’Europa e i milioni di giovani scesi in piazza in difesa del clima e del loro futuro. Il futuro del Distretto Ceramico sta a cuore anche a noi ma richiede nuove visioni e infrastrutture all’altezza delle nuove sfide e non opere che guardano al secolo scorso come la Campogalliano-Sassuolo. Ci riflettano anche Bonaccini, Savorani e Tomei che, ossessionati dalla Bretella, sembrano considerare la Bretella e la Cispadana come trofei da portare a casa, indipendentemente dalla loro utilità'.