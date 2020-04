Cala ancora la fiducia nel Governo, ma anche la Lega perde consensi

In vista della Fase 2 sul coronavirus, cala la fiducia nel governo. Dal 10 aprile ad oggi quasi un punto percentuale in meno, dal 31,8 al 30,9% degli intervistati. Cresce anche l’area di chi dichiara di non avere fiducia nell’esecutivo, dal 63,5% al 64,1%. Si dichiara senza opinione il 5% degli intervistati.

E’ quanto emerge dal sondaggio di Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecnè, con interviste effettuate il 16-17 aprile.

In leggero calo Lega e Partito Democratico, mentre Fratelli d’Italia è ormai stabilmente posizionato sopra il MoVimento 5 Stelle. Recupero per Forza Italia, Italia viva e Sinistra. La Lega passa dal 28,5% al 28,3%; il Pd dal 21,8 al 21,4%. Fratelli d’Italia stabile al 14,5%, il M5s dal 14,1 al 14%.