'Cara Amazon, non si barattano diritti e sicurezza con una ciclabile'

A commento della visita, oggi, del sindaco di Spilamberto e del Presidente della Provincia Giandomenico Tomei al cantiere in stat o di avanzamento del nuovo polo logistico Amazon, la lista consigliare Prima Spilamberto è così intervenuta:'Abbiamo visitato il cantiere Amazon di Spilamberto, che dopo 15 mesi di lavori a ritmo serrato -hanno lavorato nell’area fino a 250 operatori contemporaneamente - è ormai in fase di ultimazione.L’hub di Spilamberto sarà di smistamento: riceverà prodotti già impacchettati che saranno classificatie divisi per categorie e successivamente spediti ai centri di distribuzione finale. Il tutto in 35.000mq di superficie utile su cui lavoreranno, entro 3 anni, 200 dipendenti con contratto, promesso da Amazon, a tempo indeterminato.Costruito da Beg ingénierie (Francia) e Vailog (Regno Unito) per il colosso dell’e-commerce americano,l’affair Amazon rappresenta per internazionalità ed impatto uno degli insediamenti più importantidella storia del nostro territorio, con tutte le opportunità, ma anche con tutte le criticità del caso.Perché se è indiscutibile la qualità architettonica del nuovo capannone, conosciamo benissimoinvece la discutibilità dell’azienda in materia di rapporti con i propri dipendenti. Oreste Tagliaferri,responsabile per Italia e Spagna dei centri di smistamento Amazon, ha assicurato qualità dei postidi lavoro e tempi indeterminati, con investimenti in formazione e sicurezza sul lavoro, benefit estipendi base lordi di 1550 euro. Come gruppo politico cercheremo di vigilare affinché le opportunitàoccupazionali promesse rimangano tali e non si trasformino invece in problemi sociali. I prezzi di mercato degli affitti degli immobili a Spilamberto sono tra i più elevati della provincia e questo non permetterà forse ai nuovi lavoratori forestieri di insediarsi nel territorio prendendo residenza.La nostra paura è che si verifichi qualcosa di simile a quello che è accaduto nel polesine, dove molti dipendenti Amazon hanno affittato roulotte o camper a 3 euro al giorno. Chiediamo ancora una volta a gran voce al sindaco Costantini di vigilare attentamente su quanto l’impatto occupazionale che Amazon avrà sul nostro comune andrà poi ad impattare in nuovi costi sociali che dovranno essere sostenuti dagli spilambertesi, costi che sono già ai massimi storici.Le nostre perplessità non finiscono qui: senza dilungarci ancora sulla qualità dell’aria che respireremocon più di un migliaio di mezzi in più ogni giorno sulle nostre strade, sulla bocciatura dellarichiesta di una centralina di controllo dell’inquinamento e di una nuova conferenza di serviziavanzate da noi e dal gruppo di minoranza capeggiato da Bonezzi veniamo all’aspetto che vediamocome immediatamente più critico. La viabilità. Costantini ha dichiarato che l’e-commerce èun cambiamento epocale, davanti al quale si può o “nascondere la testa sotto la sabbia oppuremantenerla alta cercando di imbrigliarlo”, mentre Eric Veron, general manager di Vailog, ha sostenutoche l’hub spilambertese “non sarà un’isola chiusa sul territorio”. Al momento invece, proprioa causa delle carenze infrastrutturali sul nostro territorio - l’unico lavoro effettuato è stato l’allargamentodi 3km della Vignolese - Amazon rischia di rimanere un’isola chiusa, non integrata nelterritorio e impattante sul traffico in modo decisivo. Giunta comunale, Provincia e Regione, chehanno dichiarato di “stare dietro al cambiamento”, sono invece enormemente distaccate, incapacia nostro avviso di cogliere queste criticità: il nostro pensiero è che prima si costruiscono le infrastrutturee poi si aprono poli come questo. Senza il collegamento diretto tra Vignolese-via SanVito e via per Castelnuovo (tra le rotatorie dei cavatori e quella del Sant’Eusebio per intenderci),senza il completamento della Pedemontana tra Solignano e Sant’Eusebio e con progetti vecchi didecenni mai attualizzati al momento non riusciamo a pensare in modo ottimistico riguardo al trafficoche Amazon genererà sul nostro territorio.Ultimo capitolo: quello delle ciclabili. Amazon e Vailog si sono impegnate a realizzare ciclabili checonducano al nuovo polo logistico, in modo da incentivare la mobilità sostenibile. Se da un latopossiamo essere d’accordo sulla necessità di sviluppare percorsi sicuri per pedoni e ciclisti, dall’altronon possiamo sottolineare ancora una volta quanto sia utopistica questa visione del mondo,ovvero che si possa pensare che le persone vadano in massa a lavorare, magari a tanti km didistanza da casa, utilizzando la bici. Questo perché in primo luogo arriveranno operatori provenientinon solo dai comuni limitrofi ma anche da 30-40km dall’impianto, inoltre perché chiunqueabbia una famiglia conosce benissimo tutte le mansioni che si svolgono prima o dopo essere andatia lavoro (accompagnare figli a scuola, asilo, impianti sportivi, banca, posta etc.). Se si intendeaffrontare la questione dell’impatto ambientale barattandola con una ciclabile, allora noi non cistiamo.Notizia del giorno è invece la piantumazione, alla presenza del sindaco, con tanto di badile, di unalbero di ciliegio: ci auguriamo che l’esperienza sia piaciuta al sindaco e che voglia ripeterla tantissimealtre volte in paese, visto che finora i cittadini hanno visto quasi solamente abbattimenti'