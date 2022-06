'Carcere sovraffollato? Gli stranieri scontino pena nel loro paese'

Le carceri italiane sono sofrafollate. Tra queste c'è anche quello di Modena che dopo la rivolta di due anni fa, era stato svuotato per essere riparato e ristrutturato. In questi ultimi due anni si è di nuovo riempito sia di detenuti temporaneamente trasferito sia di nuovi carcerati. Ma Modena, così come altri istituti peniteziari della Regione soffre di un problema nel problema. Quello della maggioranza assoluta di detenuti stranieri, quasi il 70%. Per verificare le condizioni del carcere e per eprimere ringraziamento e vicinanza al personale della Polizia Penitenziaria giovedì pomeriggio l'Onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, Responsabile Nazionale del Dipartimento Giustizia di Fratelli d’Italia, e Michele Barcaiuolo, Consigliere Regionale e Coordinatore di Fratelli d’Italia, sono entrati nella casa circondariale di Strada S.Anna. Occasione anche per rilanciare le proposte di Fratelli d'Italia sul tema carceri e sul problema del sovraffollamento.