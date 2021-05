'Carpi, sospensione dal Pd fatto privato? Tosi lo dica a sua sorella'

'Abbiamo lasciato passare qualche giorno dalle dimissioni di Simone Tosi dal Pd, non per verificare se qualcuno ne sentiva la mancanza, ma per vedere se qualcuno del suo stesso partito avvertiva la contraddizione del restare portavoce di un sindaco del Pd'. Così Giliola Pivetti, componente del Direttivo di Carpi Futura interviene sulla decisione del portavoce del sindaco di Carpi Alberto Bellelli di autosospendersi dal Partito Democratico consegnando la tessera. Un intervento che nelle battute successive diventa a dir poco irrituale. Ecco le parole testuali riportate nel comunicato di Carpi futura.'Questo dicono le regole: “Creato ex novo dalla legge n. 150 del 2000 e legato da un totale rapporto fiduciario al soggetto/organo che egli rappresenta, il portavoce collabora in prima persona ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d’informazione. Il portavoce non ha un suo percorso formativo e per lo stesso non è previsto un contratto, ma solo una indennità stabilita dall’organo di vertice. La finalità istituzionale del portavoce è, fondamentalmente, quella di assicurare soltanto la comunicazione politica-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell’amministrazione pubblica, sia centrale che periferica, politica od amministrativa”. (Cit. da Il Personale, Risorse umane negli Enti locali) - continua la Pivetti -. Ora, che questo portavoce non abbia un suo percorso formativo in nessuna materia è evidente da sempre per tutti i carpigiani, e questo è un fatto, né Carpi Futura si è mai pronunciata sulle scelte politiche che fanno gli altri partiti, ma qui siamo in ambito istituzionale. Il portavoce ha rapporti politico-istituzionale con l’organo di governo. Che lui ha sconfessato. Motivazione? “Sono ragioni mie private”. Eh, no, caro Tosi, questo lo vai poi a dire a tua sorella. Qua siamo in ambito istituzionale. Il sindaco non si fa carico di una spiegazione. Il segretario del Pd non si fa carico di una spiegazione? Non c’è uno straccio di iscritto al Pd che trovi fuori dal normale tutto ciò? Quello che arriva ai cittadini è: Sono cose nostre'.