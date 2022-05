Caso Cirinnà, 24mila euro nella cuccia del cane: Pm chiede archiviazione

'Oggi si chiude una vicenda di dolore per me e la mia famiglia. E' stata chiesta l’archiviazione e ora attendiamo la decisione del Gip. Se quel denaro ci venisse consegnato lo donerò al Centro Antiviolenza Olympe de Gouges. Non vedo modo migliore per chiudere una vicenda surreale'. Con queste parole pubblicate su Twitter la senatrice del Pd Monica Cirinnà commenta la decisione della procura di Grosseto di chiedere l'archiviazione per la vicenda dei 24mila euro (48 banconote da 500 euro) trovati nell'agosto del 2021 nella cuccia del cane dell'azienda agricola 'Capalbio Fattoria', la residenza toscana della senatrice e del marito Esterino Montino, sindaco di Fiumicino.La senatrice Cirinnà è parte offesa del reato, commesso da soggetti che restano ignoti, e a seguito delle indagini condotte dai carabinieri il pubblico ministero Giampaolo Melchionna ha chiuso il fascicolo inoltrando la richiesta di archiviazione del procedimento al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Grosseto.Durante le indagini sono stati richiesti degli accertamenti alla Banca d'Italia: è stato riscontrato che le banconote non sono segnalate, ovvero che sono state raccolte nel libero mercato e non sono provenienti da reati. Quindi la legge darà la possibilità al giudice di decidere sull'eventuale confisca del denaro o la consegna a chi lo ha ritrovato.