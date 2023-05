'Cassa espansione del Panaro, gravissimo non aver completato collaudo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Non avere completato il collaudo ed essere addirittura senza una serie di paratoie in piena emergenza lo riteniamo un fatto assolutamente gravissimo, inaccettabile e vergognoso, con l’opera funzionante si sarebbe tenuta in sicurezza l’area a valle, la Fossalta non avrebbe avuto il codice di allerta rosso per la storica spinta contraria del Panaro sul Tiepido, un giorno ancora di pioggia e non vogliamo neppure pensare a cosa sarebbe potuto succedere, nel bolognese ci sono morti e dispersi, qui si scherza col fuoco, chiediamo che Aipo ci fornisca risposta al più presto all’accesso atti ma soprattutto che proceda in tempi ristretti al collaudo finale' - aggiunge Zanoli.'Secondo quanto dichiarato dal direttore di Aipo e dall’assessore alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione, Irene Priolo, la seconda prova d’invaso, con riempimento della cassa secondaria per circa 7 giorni, avrebbe dovuto essere effettuata nell’autunno del 2021.

La terza prova con riempimento della cassa secondaria per circa 14 giorni avrebbe dovuto essere effettuata la scorsa primavera. Nulla è stato fatto, il collaudo si è fermato alla prima prova, al riempimento parziale della cassa d’espansione, evento peraltro già visto in occasione dell’alluvione del 2020. Dopo le piogge di questi giorni il Fiume abbonda di acqua: non è forse questo il momento di partire con la seconda e terza prova d’invaso? Se non ora quando? Quanto accaduto ai cittadini di Nonantola, Gaggio e della Fossalta non dovrà più ripetersi. Milioni su milioni sono stati spesi per consolidare argini ed adeguare una cassa d’espansione che fino ad oggi ha funzionato solo a metà - chiudono i consiglieri -. Non vogliamo neppure pensare che altri milioni potrebbero essere spesi per risarcire, ancora una volta, i danni di un’alluvione'.