Castelfranco: cercasi posti asilo nido disperatamente

Tutti i bambini dovrebbero essere accolti presso le scuole di ogni genere e di ogni grado a prescindere dal reddito, dalla condizione famigliare o dal colore della pelle.Nel comune di Castelfranco il numero totale dei posti presso gli asili nido risulta del tutto insufficiente a soddisfare le richieste e viene stilato l’elenco dei bambini esclusi in base ai requisiti elencati nelRegolamento Comunale.

L’elenco degli esclusi conta circa 65 bambini e per coloro che si trovano dopo la decima posizione risulta molto difficile se non impossibile poter essere accolto in uno dei nidi del comune.

Per questi bambini svanisce il diritto alla scuola di infanzia e per le mamme svanisce il diritto di potersi emancipare cercando un proprio lavoro.

Il Gruppo Lega del territorio ritiene che l’amministrazione comunale debba attivarsi rapidamente per trovare soluzioni efficaci per poter garantire a tutti i bambini il diritto a frequentare le scuole di infanzia.

Riteniamo che una politica locale che non sostiene le famiglie con figli e non salvaguarda il diritto alla scuola di tutti i bambini e il diritto al lavoro di tutte le mamme, sia fallimentare per il futuro della nostra società'



Lodovica BoniReferente Gruppo Lega Castelfranco Emilia