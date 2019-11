Cavazzoli: 'Voto Borgonzoni, ma la Lega è troppo populista'

Dice che voterà Lucia Borgonzoni e, in particolare il forzista Andrea Galli, ma attacca la Lega definendola 'eccessivamente populista'. Il consigliere finalese di Forza Italia Giorgio Cavazzoli interviene in vista delle Regionali con una nota articolata diffusa alla stampa, accompagnata sul suo blog personale da uno smile con i baffetti stilizzati di Hitler sotto al titolo 'Il pupulismo ergo la destra illiberale avanza'. Un intervento che è impossibile non mettere in relazione con la scelta di Gianpiero Samorì (referente politico di Cavazzoli) di riprovarci creando col suo Mir una lista autonoma cattolica insieme al Popolo della Famiglia, come spiegato in una intervista a La Pressa da Mirko De Carli, attuale candidato presidente della compagine cattolica.



'La destra illiberale e populista raccogliendo la protesta derivante dai vari disagi che il popolo esprime, diventa una sorta di rifugio, una sorta di ultima spiaggia, dopo di che? Scatta la protesta violenta - afferma Cavazzoli -. Sono preoccupato perché sento commenti pieni di odio e di disprezzo nei confronti degli avversari politici da parte di coloro che stanno calcando l’onda della protesta. In Italia la situazione di estrema difficoltà che stiamo vivendo da più di 10 anni ha portato tante famiglie a rasentare la soglia di povertà e la sinistra, che da sempre era stata l’area politica di coloro che volevano maggiore equità sociale si è trasformata nella sinistra dei salotti snob. Dall’altra parte il centrodestra ha abdicato alla sua funzione di pacere ergo nel suo compito di rappresentare il Popolo dei moderati che vogliono sì maggiore equità, ma che ritengono non sia l’assistenzialismo la risposta per superare la crisi. Il 26 gennaio voterò per Lucia Borgonzoni ed in particolare per Andrea Galli, candidato nelle liste di Forza Italia, seppur consapevole che un’affermazione “schiacciante” della Lega potrebbe comportare un rischio di eccessivo populismo nelle risposte della politica sia locale che nazionale'.