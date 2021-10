'Centrodestra Modena, piantare banderuole non serve: io lo dissi'

Caro Direttore,ho letto alcuni giorni fa il suo interessante articolo ( qui l'articolo ) sull'incapacità del centrodestra modenese di incidere sui processi decisionali con una certa autorevolezza, della sua sostanziale inconsistenza politica dovuta ad una frammentarietà che lede il vero obbiettivo che dovrebbe al contrario essere perseguito, ossia il confronto a pari livello con la sinistra del nostro territorio.Mi permetta però di dirle che non tutto il centrodestra è rinunciatario rispetto il sollevare queste tematiche, lei mi darà atto che il sottoscritto ha più volte avanzato critiche in tal senso, anche dai suoi microfoni ( qui il video ) ricorderà di certo le mie perplessiva relativamente la candidatura della signora Borgonzoni in quota Lega alla presidenza della Regione, destai scandalo, ma avevo ragione, avevo talmente ragione che con lo stesso sistema il centrodestra ha perso città importanti e anche realtà significative della nostra provincia.Vogliamo continuare cosi? Cosa manca? Manca la politica vera, al contrario si ha un eccesso di personalismo che non consente una discussione vera con tutti gli attori della politica modenese, antipatie e veti incorciati ledono il processo politico ed alla fine il risultato è percepito dagli elettori, abbiamo visto i risultati, inutile negarlo.Io auspico che in futuro il centrodestra possa essere totalmente costruttivo, auspico che i candidati siano scelti in base allo spessore politico e le capacità e non solo ed esclusivamente in base alle appartenenze, perchè piantare banderuole sul territorio non serve a nulla, la banderuole non germogliano.Occorrono semi buoni, che possano produrre un buon raccolto e questo lo si può solo fare con persone capaci, benvolute, e possibilmente, mi permetta, di cultura politica sufficiente. Questo caro direttore mi sentivo di sottolineare perchè i silenzi e il tacere non fa parte del mio agire politico, specie ora è il momento di fare massa critica e creare un centrodestra serio è percepito come alternativa possibile e credibile. Con Stima