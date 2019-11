'Commissione regionale affidi: ecco come Pd insabbia il caso Bibbiano'

'I risultati presentati oggi dalla Commissione regionale sui fatti di Bibbiano dimostrano quanto Forza Italia ha sempre sostenuto: il Pd e la maggioranza che governa l'ufficio di presidenza attraverso l'asse Pd-M5S non ha fatto altro che tentare di insabbiare gli orrori emersi dall'Ordinanza del Gip dell'inchiesta Angeli e Demoni'. A parlare è il capogruppo di Forza Italia in Regione, sui dati appena presentati in Regione 'Snocciolare dati regionali in base ai quali il numero di allontanamenti di minori dalle loro famiglie in Emilia Romagna è in linea con la media nazionale e inferiore alla media europea non significa assolutamente nulla. I dati vanno valutati provincia per provincia e allora l'anomalia Val d'Enza emerge con tutta la sua evidenza - continua Galli -. A Reggio Emilia il numero dei minori in affidamento (403 minori con affidamento familiare in corso nel 2017, contro ad esempio i 70 di Ferrara o i 90 di Parma) è in costante aumento da anni ed è il quadruplo ad esempio rispetto a Parma. Su questo nulla si dice però nel rendiconto regionale. La media regionale è vero che nel 2017 era di 2,7 allontanamenti ogni 1000 minorenni residenti, ma nella provincia di Reggio il dato è pari a 5,2 per mille, esattamente doppio rispetto alla stessa media nazionale sbandierata dalla Commissione. I datisono noti alla Regione, essendo dalla Regione stessa elaborati. Questo dovrebbe dire la commissione regionale, ma evidentemente il Pd e il M5S erano troppo impegnati a chiudere in fretta la questione, addirittura con una conferenza fatta in anticipo due settimane fa. Loro vogliono insabbiare ma noi non lo permetteremo'.