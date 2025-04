Congresso Cisl Emilia Centrale: Rosamaria Papaleo verso la riconferma

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Inizia oggi il IV Congresso di Cisl Emilia Centrale, per la scelta del nuovo segretario generale e dei nuovi componenti di segreteria. Il congresso si svolgerà all’hotel Rmh Modena Raffaello: scontata la riconferma alla guida del sindacato di Rosamaria Papaleo.

Nata 50 anni fa a Potenza, residente a Reggio Emilia, la Papaleo dopo la maturità classica si è laureata in giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli. Ha frequentato un master in diritto di famiglia e diritto degli enti locali. Dal 2003 al 2008 ha esercitato la professione di avvocato. Nell’autunno 2008 si è trasferita a Reggio Emilia per lavorare come ispettore del Ministero del Lavoro. Iscritta alla Cisl dal 2008, nel 2010 è diventata operatrice a tempo parziale della Cisl Funzione pubblica con delega agli enti centrali (ministeri, enti pubblici non economici e agenzie fiscali).

Dal 2017 lavora a tempo pieno nel sindacato come componente della segretaria Cisl Emilia Centrale, dove si occupa soprattutto di giovani, pari opportunità, servizi, funzione pubblica, mercato del lavoro e amministrazione. La Cisl Emilia Centrale è la più grande in Emilia-Romagna e la settima in Italia.Oggi, dopo la relazione della segretaria generale uscente, interverranno ospiti istituzionali, tra i quali la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno (con un contributo video), il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, l’assessore del Comune di Reggio Emilia Marwa Mahmoud, i leader delle organizzazioni sindacali Cgil e Uil di Modena e Reggio Emilia.Alle 17:15 sono in programma interventi di 5 minuti di personalità dello sport, dell’associazionismo, del giornalismo e della comunicazione, professionisti esperti di Ai, lavoratori, studenti. Con un contributo video interverrà il vescovo di Modena, Erio Castellucci.Tutte voci fuori dalla bolla sindacale cui Cisl Emilia Centrale ha affidato una domanda: cosa significa la parola “sindacato” per queste storie di impegno al servizio della Comunità?