Consiglio comunale aperto a San Cesario: minoranze soddisfatte

'Per la prima volta nella storia del nostro paese e forse dell'intera Provincia, il sindaco ha dovuto convocare un Consiglio comunale straordinario su precisa richiesta di un quinto dei consiglieri. I nostri gruppi, insieme, contano tre consiglieri, quindi i numeri ci sono e così, si discuterà degli ordini del giorno che noi abbiamo voluto, tutti finalizzati ad una soluzione politica del problema delle puzze nauseabonde che anche questa estate hanno martoriato i cittadini di San Cesario'.

Così in una nota Sabina Piccinini, Ivano Soli, Mirco Zanoli replicano alla nota di ieri dell'amministrazione comunale.



'Come da nostra richiesta, il Consiglio verrà convocato in forma “aperta” e ci auguriamo che il sindaco conceda la parola ai cittadini, al di là dei cavilli del Regolamento di Consiglio comunale. D'altronde lo stesso Ministro degli Interni ha più volte ribadito come il Consiglio Ccomunale “aperto” sia un'importante “forma di partecipazione popolare alla vita pubblica”, necessaria, a nostro avviso, dopo tante sedute di Consiglio in sale desolatamente semivuote, a riaccendere nei cittadini l’interesse al lavoro delle Istituzioni. Abbiamo chiesto la presenza nel Consiglio straordinario dell’assessore all’ambiente della Regione, di rappresentanti di Arpae, USL e della ditta Far Pro. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, nel Consiglio si parlerà anche della chiusura dello scarico in Fiume Panaro delle acque del depuratore della ditta Far Pro. E' dal 2012 che l'autorizzazione rilasciata alla ditta dalla Regione prevede la chiusura dello scarico per convogliato nel sistema fognario di Spilamberto. Perchè il sindaco, invece di prendersela con la minoranze, non se la prende con la Regione che non fa rispettare l'autorizzazione? Risulta al nostro sindaco che altre ditte possano permettersi di non rispettare quanto prescritto in autorizzazione per tanti anni? Se la sente il nostro sindaco di escludere che l'acqua scaricata dal depuratore della “Far Pro ” non si mescoli con quella da cui pescano, poco più a valle, i pozzi che danno l'acqua potabile a San Cesario, Modena, Castelnuovo e Castelvetro? La schiuma bianca, il fetore insopportabile, la chiazze galleggianti: il nostro sindaco canta vittoria, l'acqua, che questa estate imputridiva nel letto in magra del nostro fiume presso lo scarico della Far Pro, non era acqua inquinata. Su questo e non non sulle accuse ridicole che lei ci rivolge, ci confronteremo signor sindaco, nella sede più importante del nostro lavoro, quel Consiglio comunale da noi fortemente voluto'.