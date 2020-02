Coronavirus, riecco la Borgonzoni: in conferenza a Roma con Salvini

Aveva promesso sarebbe rimasta a Bologna a fare opposizione in Regione in caso di sconfitta, ma l'ex candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni, è ritornata a Roma in Senato (come annunciato del resto dallo stesso Matteo Salvini giorni fa) ed oggi era al fianco del leader Lega e Marco Centinaio per presentare le proposte della Lega 'per un piano straordinario a sostegno del turismo e della cultura' per arginare le conseguenze del Coronavirus.Ma eccole le proposte. 'Le sale cinematografiche hanno subito un danno enorme tra sale chiuse e riduzione generale di ingressi, dal 22 al primo marzo si stima un incasso inferiore per 15 milioni - ha detto la Borgonzoni -. Questo significa per molte sale rischiare di chiudere. Noi chiediamo al Governo di sbloccare risorse per circa 28 milioni che rappresenterebbero una boccata di ossigeno per le sale cinematografiche e poi una promozione Statale per ridurre il primo mese il prezzo del biglietto. Per quanto riguarda il Teatro chiediamo di aggiungere 50 milioni al fondo Fus (Fondo unico spettacolo). E ancora sui Musei apriamo un ragionamento legato alla loro fruizione e valutiamo se continuare a tenerli tutti chiusi in modo orizzontale e parallelamente allarghiamo i voucher turistici al settore delle discoteche. Infine per un semestre o un anno prevedere una agevolazione, con flat tax al 15%, per i 10mila piccoli autori Siae'. La Borgonzoni chiede poi di 'promuovere i siti Unesco sulle Tv straniere comprando spazi e prevedendo accordi specifici'.