Costa, Covid: al momento nessuna misura restrittiva

'Al momento sul tavolo del governo non c'e' nessuna misura restrittiva all'esame', ha detto ilsottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in un'intervista a RaiNews24 a proposito della pandemia di Covid-19 in Italia. 'I dati ci dicono che siamo in una fase certamente positiva e gestibile, dobbiamo monitorare con grande attenzione. Valuteremo quelli che saranno gli scenari nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, ma credo che sia anche sbagliato dire che sarà un autunno catastrofico. Credo che oggi gli italiani, dopo due anni e mezzo di restrizioni e sofferenza, abbiamo bisogno di messaggi positivi e rassicuranti' ha concluso.