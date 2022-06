Costa: 'Presto addio all'isolamento domiciliare per i Covid positivi'

'Credo siamo molto vicini al traguardo di eliminare l'obbligo di isolamento domiciliare dei positivi al Covid'. A dirlo è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, questa mattina, ai microfoni di 'Radio Anch'io' su Rai Radio1. 'Del resto l'obiettivo, come abbiamo sempre detto, è quello della convivenza con il virus e se parliamo di convivenza non possiamo non rimuovere anche questa misura'.'Nelle prossime settimane confido si arrivi a questa scelta che sarebbe un ulteriore passo verso la normalità. Credo che ci siano i giorni contati anche per questo provvedimento' - ha chiuso il sottosegretario.