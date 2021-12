Covid, a scuola solo con mascherine FFP2

Mascherine di tipo FFP2 e FFP3 dovranno essere fornite dalla Struttura CommissarialeE' quanto prevede il decreto legge pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in materia di 'proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia'. La fornitura è esclusa, come già previsto, per gli studenti under 6 e soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.