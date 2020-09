'Covid, da inizio pandemia la provincia di Modena ha contato 482 decessi'

Dall’1 luglio al 15 settembre, con riferimento al territorio provinciale, l’Ausl ha registrato 755 nuovi casi di soggetti positivi al Covid. In particolare 117 a luglio, 288 ad agosto, 290 nei primi 15 giorni di settembre, con 5 decessi e 416 guariti. Le persone poste in isolamento domiciliare come contatti sono state 1.737. Dall’inizio della pandemia al 15 settembre, i casi totali sono stati 4711, i decessi 482 e i guariti 3.838.



Dati elencati dal sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli sull’evoluzione dei contagi da Coronavirus nel corso dell’estate, nel corso del Consiglio comunale di Modena, svoltasi oggi pomeriggio nuovamente nella sede Municipale e in presenza per la quasi totalità dei Consiglieri.



'Oggi - ha affermato il sindaco - la sanità modenese è più pronta a fronteggiare un numero imponente di ricoveri dopo gli investimenti effettuati, come l’hub nuovo a Baggiovara e Policlinico, e il costante lavoro delle autorità sanitarie ha consentito non solo di monitorare i dati ma anche, nella quasi totalità dei casi, di rintracciare la provenienza e la dinamica del contagio'