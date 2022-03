Covid in Emilia Romagna, assessore alla sanità Donini ancora positivo

'Sintomi influenzali, tampone positivo. Il Covid con me si è voluto prendere la sua rivincita. Resterò isolato a casa, ma ugualmente operativo. E spero presto, grazie alle vaccinazioni eseguite, di tornare al lavoro sul territorio in presenza'. Ad annunciare la sua positività al coronavirus è l'assessore regionale alla sanità in Emilia Romagna, Raffaele Donini. Donini aveva contratto il virus a marzo 2020 durante la prima ondata della pandemia ma in modo asintomatico.Ora invece l'assessore ha sviluppato i sintomi del Covid, ma ringrazia le vaccinazioni eseguite.