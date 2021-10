Covid, la Cina comincia già a vaccinare i bambini di 3-11 anni

E' iniziata in Cina la vaccinazione contro il Covid per i bambini dai tre agli undici anni. I governi locali in almeno 5 province cinesi hanno già emesso circolari in cui annunciano che i bambini di questa età dovranno essere vaccinati. In Cina il 76% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale. In Cina i casi diagnosticati di Covid sono pochissimi: parliamo di una media che varia dai 25 ai 35 casi al giorno.