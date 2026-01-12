Crans Montana, Vignali: 'Regione Emilia Romagna si costituisca parte civile'

'La Regione Emilia-Romagna si costituisca parte civile nei processi per la strage di Crans Montana'. Lo chiede con una interrogazione alla Giunta regionale il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa regionale, Pietro Vignali.'L’Emilia-Romagna è stata coinvolta direttamente nella terribile strage di Crans Montana con due vittime, una purtroppo deceduta, il 16enne bolognese Giovanni Tamburi ed una gravemente ferita, la 29enne di Cattolica Eleonora Palmieri – spiega il capogruppo regionale azzurro – Sarebbe giusto chiedere un risarcimento innanzitutto per il danno che ha subito la comunità regionale per una vita spezzata ed un’altra che sarà costretta a un lungo percorso di riabilitazione con probabili conseguenze sulla sua vita relazionale e lavorativa. Inoltre, sarebbe opportuno chiedere a coloro che saranno individuati come responsabili degli errori e delle omissioni su misure di sicurezza e controlli, di risarcire le eventuali spese già affrontate e da affrontare da parte di protezione civile e servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna. Oltre infatti al trasporto delle due vittime in Italia, una a Bologna e un’altra all’Ospedale Niguarda di Milano, ci sono quelle per le cure fisiche di quest’ultima nonché quelle psichiche per la stessa e per le persone con relazioni affettive e parentali con lei e con il deceduto.La volontà di essere parte civile come amministrazione regionale sosterebbe l’iniziativa molto opportuna già annunciata dal Ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani di fare altrettanto come Stato italiano. Grazie a un forte e compatto interesse di parte italiana si potrebbe meglio spingere l’autorità giudiziaria svizzera a svolgere le indagini con le modalità più appropriate eliminando i dubbi sulla loro scarsa accuratezza che sono purtroppo già affiorati. Tra questi vi è innanzitutto quello per cui in Svizzera non sono ancora state disposte le autopsie sui cadaveri. Un’operazione che invece sarà effettuata in Italia su quelli dei nostri connazionali grazie alla nostra autorità giudiziaria'.'La nostra amministrazione regionale avrebbe due strade: – conclude Vignali – coordinarsi per una costituzione di parte civile unica della Repubblica Italiana che preveda un risarcimento specifico per la Regione Emilia-Romagna oppure promuovere una propria autonoma costituzione di parte civile'-