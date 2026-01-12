Muzzarelli: 'Dalla Regione 54 milioni di investimenti per la sanità modenese'

'Continuare a rendere più moderna ed efficiente la sanità pubblica del nostro territorio è fondamentale. La Regione Emilia-Romagna ha assunto sin da inizio legislatura come “priorità delle priorità” il rafforzamento della sanità pubblica gratuita e universalistica, per tutelare la salute dei cittadini'. Per questo considero importante che la nostra Regione abbia dato copertura finanziaria per investimenti fondamentali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell'Azienda sanitaria modenese, che potranno ora contrarre i mutui di durata ventennale per realizzarli'. Lo annuncia il presidente della Commissione regionale Politiche per la Salute, Gian Carlo Muzzarelli.

'In particolare, la delibera regionale dà il via libera a un mutuo di 25 milioni di euro dell’AOU modenese per il completamento dell’edificio materno infantile, per il nuovo blocco tecnologico (NBT) e per altri interventi di rinnovo impiantistico-tecnologico (realizzazione di cabine elettriche, sottostazioni e apparecchiature) e di sostituzione di tecnologie sanitarie a supporto dei processi di cura. La stessa delibera regionale dà il via libera a un mutuo di 29 milioni di euro di Ausl Modena per investimenti 2025-2027 tra i quali l’attuazione del “percorso verso il sistema integrato Nord Modenese”, la sicurezza degli edifici e dei lavoratori, interventi di manutenzione programmata per il mantenimento e ammodernamento del patrimonio edilizio ed impiantistico, interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e sostituzione di tecnologie sanitarie a supporto dei processi di cura'.