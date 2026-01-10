Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rastrelliere bici rimosse per le fiere: aumenta il rischio furti

Da lunedì 12 gennaio, per tre settimane, disagio per i ciclisti. Impossibile 'legare' i mezzi negli spazi dedicati. Quelle presenti nel momento dello smontaggio saranno rimosse e portate nei magazzini comunali

E' prevista da lunedì 12 gennaio la rimozione dalle aree di svolgimento delle manifestazioni dei portabiciclette e delle rastrelliere, utilissime per legare le biciclette con catene e lucchetti ad infrastrutture fisse, evitando i pali o altre infrastrutture. Come ogni anno il Comune ha deciso di rimuoverle per fare spazio alle strutture in occasione delle fiere di S.Antonio e San Geminiano,il 17 e il 31 gennaio.

 

Sui portabiciclette occupati da bici sono stati messi avvisi di rimozione perché quelle presenti saranno contestualmente rimosse.

 

Le aree interessate dall’intervento sono quelle di svolgimento delle fiere e, in particolare, saranno rimosse rastrelliere e portabiciclette in piazza Grande, corso Duomo, via Emilia Centro, corso Canalgrande, piazza XX Settembre. Tutto tornerà al proprio posto nei primi giorni di febbraio, dopo lo svolgimento delle fiere.
I mezzi rimasti parcheggiati sui portabiciclette rimossi, vengono portati all'ufficio comunale Oggetti rinvenuti di via del Murazzo 117 (tel. 059 2033247).

