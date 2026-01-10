Modena, segretario Pd: obiettivo evitare la conta a congresso

Dopo un incontro alla presenza del segretario regionale Luigi Tosiani, la Segreteria provinciale del Partito Democratico ha stabilito di indire l’Assemblea provinciale domenica 1 febbraio, con l’obiettivo di arrivare ad un nome che possa essere votato a larga maggioranza tra i delegati per la carica di segretario provinciale.

‘Solo nel caso in cui questo obiettivo prioritario, vivamente auspicato e per il quale si prosegue a lavorare, non si rivelasse praticabile, sarà compito dell’Assemblea stessa definire un percorso congressuale che, tuttavia, per l’attuale Segreteria non rappresenta la scelta auspicabile’ - così il Pd in una nota.

A questo punto quindi o si arriva a una convergenza su Massimo Paradisi (nella foto) oppure si va a congresso.

Questo il commento del segretario provinciale Marika Menozzi: ‘Ce l’hanno ripetuto i nostri iscritti in tutti gli incontri che abbiamo tenuto nei vari territori e che, nelle Assemblee di zona, hanno votato all’unanimità un documento in cui si indicava come via prioritaria quella di verificare eventuali disponibilità a ricoprire il ruolo di segretario, raccogliendo ampio consenso dell’assemblea stessa’.



‘Questo ci chiede la nostra gente, i nostri militanti, questo ci chiedono le migliaia di elettrici ed elettori che vogliono un partito coeso e compatto, e soprattutto concentrato sulle importanti sfide che ci attendono nei prossimi mesi, dal Referendum sulla Giustizia alle elezioni amministrative, soltanto per citare due passaggi. Se c’è una cosa di cui il Partito Democratico non ha bisogno in questo frangente è una sfida in cui i delegati debbano contarsi: per questo faremo di tutto perché, con gli strumenti della politica che ci sono propri, si arrivi a una soluzione in grado di comporre e unire’.

