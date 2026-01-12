'Con il governo della sicurezza, città più insicure'

'Occorre che il Governo e i gli esponenti locali dei partiti che lo sostengano la smettano di cercare di mettere in scena il teatro delle ombre e sviare l’attenzione dal cuore della questione: perché i territori, stazioni comprese, siano più sicuri, servono più Forze dell’ordine'. Così il deputato modenese del Partito Democratico Stefano Vaccari, dopo i ripetuti episodi di aggressioni presso le stazioni italiane, comprese quella di Modena. Nessun riferimento, almeno questa volta, all'elevazione della questura in fascia A, ma un chiaro riferimento alla carenza di organico che rimarrebbe tale, agli occhi del deputato PD, nonostante gli arrivi di nuove unità nella Polizia di Stato e Carabinieri sia stata oggettivamente riconosciuta a più riprese dai sindacati di Polizia di Stato. Una carenza su cui Vaccari richiama i numeri nazionali. 'Basti ricordare che la Polizia di Stato ha 13.000 agenti in meno, numero che è calato di altri 1.500 solo nell'ultimo anno'.A questo punto Vaccari sposa le parole del consigliere PD Barbari e del referente del Comitato cittadino 'Modena Merita di più' Mattia Meschieri: 'Mi unisco alle loro parole: le città emiliane sembrano essere in fondo alla lista di priorità del ministro dell’Interno, ma i cittadini sono stanchi: non è possibileche, con il presunto Governo della sicurezza, le nostre comunità siano più insicure'.'I sindaci e le amministrazioni - continua il deputato PD - mettono in campo tutti gli strumenti in loro potere, ma il compito del mantenimento dell’ordine pubblico è in capo al dicastero guidato da Piantedosi, e rispetto a questo non possono esservi scarichi di responsabilità. Insistiamo dunque con la richiesta urgente di rinforzare gli Organici delle Forze dell'Ordine con assunzioni straordinarie e più interventi strutturali. Con un'attenzione particolare alle Stazioni, con la necessità assoluta di rinforzare il personale della Polfer, perché la Polizia Ferroviaria è addirittura ancora più sotto-organico della Polizia in generale. Questo governo assente, che si perde nei teatrini fra i ministri dei diversi partiti che lo compongono, non sta facendo bene all'Italia. Chiediamo al governo Meloni di mettere le risorse necessarie per affrontare con serietà queste situazioni di pericolo che mettono a dura prova la tenuta delle città'.