Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Con il governo della sicurezza, città più insicure'

'Con il governo della sicurezza, città più insicure'

Intervento del deputato PD Stefano Vaccari: 'Il Ministro dell'interno ha le città emiliane in fondo alla lista delle priorità'

2 minuti di lettura
'Occorre che il Governo e i gli esponenti locali dei partiti che lo sostengano la smettano di cercare di mettere in scena il teatro delle ombre e sviare l’attenzione dal cuore della questione: perché i territori, stazioni comprese, siano più sicuri, servono più Forze dell’ordine'. Così il deputato modenese del Partito Democratico Stefano Vaccari, dopo i ripetuti episodi di aggressioni presso le stazioni italiane, comprese quella di Modena. Nessun riferimento, almeno questa volta, all'elevazione della questura in fascia A, ma un chiaro riferimento alla carenza di organico che rimarrebbe tale, agli occhi del deputato PD, nonostante gli arrivi di nuove unità nella Polizia di Stato e Carabinieri sia stata oggettivamente riconosciuta a più riprese dai sindacati di Polizia di Stato. Una carenza su cui Vaccari richiama i numeri nazionali. 'Basti ricordare che la Polizia di Stato ha 13.000 agenti in meno, numero che è calato di altri 1.500 solo nell'ultimo anno'.
A questo punto Vaccari sposa le parole del consigliere PD Barbari e del referente del Comitato cittadino 'Modena Merita di più' Mattia Meschieri: 'Mi unisco alle loro parole: le città emiliane sembrano essere in fondo alla lista di priorità del ministro dell’Interno, ma i cittadini sono stanchi: non è possibile
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
che, con il presunto Governo della sicurezza, le nostre comunità siano più insicure'.'I sindaci e le amministrazioni - continua il deputato PD - mettono in campo tutti gli strumenti in loro potere, ma il compito del mantenimento dell’ordine pubblico è in capo al dicastero guidato da Piantedosi, e rispetto a questo non possono esservi scarichi di responsabilità. Insistiamo dunque con la richiesta urgente di rinforzare gli Organici delle Forze dell'Ordine con assunzioni straordinarie e più interventi strutturali. Con un'attenzione particolare alle Stazioni, con la necessità assoluta di rinforzare il personale della Polfer, perché la Polizia Ferroviaria è addirittura ancora più sotto-organico della Polizia in generale. Questo governo assente, che si perde nei teatrini fra i ministri dei diversi partiti che lo compongono, non sta facendo bene all'Italia. Chiediamo al governo Meloni di mettere le risorse necessarie per affrontare con serietà queste situazioni di pericolo che mettono a dura prova la tenuta delle città'.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, furto in un negozio: arrestati 4 tunisini

Modena, furto in un negozio: arrestati 4 tunisini

Muzzarelli: 'Dalla Regione 54 milioni di investimenti per la sanità modenese'

Muzzarelli: 'Dalla Regione 54 milioni di investimenti per la sanità modenese'

Modena, bidoni Hera davanti alla autorimessa: ingresso bloccato e non posso farci nulla

Modena, bidoni Hera davanti alla autorimessa: ingresso bloccato e non posso farci nulla

Riscaldamento scuole: raffica di caldaie in blocco in tutta la provincia

Riscaldamento scuole: raffica di caldaie in blocco in tutta la provincia

Modena: nasce via Capri, nel limbo per 17 anni

Modena: nasce via Capri, nel limbo per 17 anni

Scritta eversiva in sede Lega Modena, condanna unanime

Scritta eversiva in sede Lega Modena, condanna unanime

Articoli più Letti Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico'

Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico'

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Si rompe un rampone durante ascensione, soccorso alpinista a Corno alle Scale

Si rompe un rampone durante ascensione, soccorso alpinista a Corno alle Scale

Modena, segretario Pd: obiettivo evitare la conta a congresso

Modena, segretario Pd: obiettivo evitare la conta a congresso

Rastrelliere bici rimosse per le fiere: aumenta il rischio furti

Rastrelliere bici rimosse per le fiere: aumenta il rischio furti

Gerarchia e privilegio: il 10 gennaio, a Modena, il melologo per voce e pianoforte sui testi di Levi e Langbein

Gerarchia e privilegio: il 10 gennaio, a Modena, il melologo per voce e pianoforte sui testi di Levi e Langbein