Cresciamo, i genitori protestano e Muzzarelli fa rimuovere cartelli

'Siamo al terzo giro, nelle prossime ore i genitori e le maestre delle scuole comunali privatizzate riaffiggeranno ancora una volta i loro striscioni di protesta sulle cancellate delle scuole. Tutto è iniziato due settimane fa quando maestre e genitori dei piccoli che frequentano le scuole d’infanzia di San Pancrazio e Costa hanno affisso manifesti per protestare contro la scelta, a loro imposta e mai discussa, di passare le scuole alla Fondazione Cresciamo. Ma quei manifesti non piacevano in piazza Grande. E di domenica, seppure la polizia municipale sia a ranghi ridotti, ha ricevuto l’ordine di rimuovere subito tutto. Qualcuno ha anche fotografato la scena'. A dare notizia dell'accaduto è Modena Volta Pagina.'Dopo pochi giorni genitori e maestre, stupiti per non potere nemmeno protestare, hanno riaffisso alle cancellate delle scuole striscioni e manifesti ancora più numerosi inviando anche una lettera al sindaco per chiedere ragione della rimozione. La risposta del sindaco è stata ancora repressiva: la polizia municipale, stavolta di notte forse per non farsi notare, ha rimosso tutto per la seconda volta. Ma i genitori non disarmano. Dopo avere manifestato in piazza, con la presenza di un centinaio di persone, stanno producendo altri striscioni, non intendono cedere - continua Modena Volta Pagina -. Questa baruffa sarebbe divertente se non evidenziasse la volontà del sindaco di imporsi ad ogni costo. Muzzarelli non può negare il dialogo, non deve continuare ad agire coi fatti compiuti, un modo, una mentalità da padrone che stride con la tradizione di partecipazione della nostra città. Il Comune non si copra di ridicolo ed imiti Bologna e Reggio che potenziano la scuola comunale'.