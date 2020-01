Crisi 5 Stelle, Bugani esce da Rousseau

Nell'ambito della piattaforma Rousseau M5S Massimo Bugani 'rimane referente della funzione Sharing e fondamentale componente della squadra Rousseau, ma non più socio, per dedicarsi alla sfida importante che oggi lo vede impegnato in Campidoglio'. Così in un post sul Blog delle stelle. Bugani, fedelissimo finora di Grillo e Casaleggio e sostenitore della linea che avrebbe voluto la non presentazione della lista in Emilia Romagna, nei mesi scorsi aveva già abbandonato gli incarichi di vicecapo della segreteria di Di Maio a Palazzo Chigi e quello di referente in Emilia-Romagna.Parallelamente Alessandro Di Battista sarà nel team dei referenti dell'Associazione Rousseau insieme a Marco Croatti e Paola Taverna, per il Portale Eventi Movimento 5 stelle.