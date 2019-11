Regionali, Bugani: M5s? Parere mio, in Emilia-Romagna non correrei

Detto che 'sono stati fatti tanti errori' e si sono 'perse tante persone' arriva a riconoscere che 'Fatta questa premessa, tuttavia, per Massimo Bugani, capogruppo del M5s al Comune di Bologna e socio di Rousseau, forseLo ha declinato cosi' ieri sera alle telecamere di Piazzapulita su La7: 'Per me personalmente, in questo momento, e' meglio non presentarsi, perche' e' un fatto di serieta''. Aggiunge anche: 'Tuttavia, per Bugani non e' ancora tempo per il M5s di tirare i remi in barca: 'Non credo sia il momento di sparire perche' abbiamo detto per anni che si erano superate le ideologie, si doveva andare oltre la destra e oltre la sinistra e ci ritroviamo invece con la peggiore destra degli ultimi trent'anni'.Prima di mandare in onda l'intervista a Bugani, Piazzapulita ha mostrato l'incontro del suo inviato con alcuni attivisti M5s di Reggio Emilia e un breve colloquio con il capogruppo pentastellato in Regione, Andrea Bertani. Che sull'ipotesi di un asse elettorale in regione M5s-Pd, dice: 'Se quella fosse la strada da percorrere, andrebbe preparata con molta calma'. Ma allora, gli viene domandato, e' meglio non presentarsi neppure alle elezioni? Anche per evitare di precipitare al 6% come successo in Umbria... 'Si', pero' il cittadino con l'elemetto secondo me in Consiglio reguonale e' utile'.