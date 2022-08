Crisi prezzo del gas, ora Salvini dà ragione a Calenda

Sulla crisi energetica e sul tetto al prezzo di luce e gas “la mia proposta a tutta la politica italiana è di unirci. Dividiamoci su tutto il resto ma su questo propongo di convocare un Cdm già la prossima settimana e di riunire il Parlamento a inizio settembre, prendendo a modello la Francia che limita al 4% l’aumento di luce e gas. Quindi armistizio e pieno mandato al Governo Draghi“, ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini durante una conferenza stampa a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza.Pronta la reazione di Carlo Calenda, che su Twitter scrive: “Meno male. Almeno uno c’è arrivato. Dopo quattro giorni di insulti ma c’è arrivato. Chiamatelo armistizio o time out. È la stessa cosa. Vediamoci domani e proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro”. ⁦Alcuni giorni fa Calenda aveva proposto di sospendere la campagna elettorale per affrontare il problema.