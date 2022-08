Curò pazienti a casa contestando campagna vaccinale: radiato il dottor Milani

Dopo la dottoressa Barbara Balanzoni , anche il dottor Fabio Milani è stato radiato. La decisione è stata presa in questi giorni dall'Ordine dei medici di Bologna dopo la sospensione decisa dall'Ausl poichè non vaccinato contro il Covid.Milani, che ha curato centinaia di pazienti a casa prima di essere sospeso, doveva rispondere per 12 capi di incolpazione, di varia natura, in pratica lo si accusava di essersi schierato contro la vaccinazione.Lo scorso 7 giugno, nel giorno in cui Milani doveva essere ascoltato in merito al procedimento, si era tenuta una manifestazione davanti all'ordine dei medici a suo sostegno ().'Io sono e rimango medico - disse Milani quel giorno -. Io me ne frego e continuo a curare la gente.Tra ieri e oggi tanti sui social hanno voluto esprimere solidarietà a Milani. 'Mi sveglio e apprendo della radiazione del dottor Fabio Milani, un medico che ha curato e salvato centinaia di vite, andando a casa delle persone, visitandole e prescrivendo farmaci e non restando in studio...'. 'Perché radiare un medico che ha salvato tante vite? Lui insieme a tanti altri medici sospesi o radiati, hanno forse commesso omicidi? Hanno sbagliato delle diagnosi o delle cure? Hanno procurato danni ai pazienti? No… semplicemente hanno scelto di tenere fede al loro giuramento...'. E ancora: 'In un mondo sano, giusto ed equilibrato la radiazione del dottor Fabio Milani per avere salvato tutte le vite che ha curato dal Covid (esperienze dirette e indirette: centinaia!) dovrebbe suscitare una sollevazione popolare e fare tremare i polsi per il gravissimo rischio che si sta correndo...'.