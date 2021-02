'Data center vuoto? Consegnato a Lepida, i macchinari arriveranno'

Nell'ambito del mare degli obiettivi di governo locale inseriti nel patto dei sindaci per il clima ed elencati dal sindaco di Modena in Consiglio Comunale, il passaggio sul Data Center conferma indirettamente ciò che nei giorni scorsi avevamo verificato. La nuova sede del grande centro elaborazione dati di Modena, inaugurato in pompa magna con taglio del nastro come cosa già fatta e operativa il 21 dicembre scorso e con tanto di collegamento video con l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ad oggi, dopo un mese e mezzo, è ancora una scatola vuota. Un cantiere aperto per uno stabile chiuso.Una realtà evidente che il sindaco, in consiglio comunale, rispondendo anche al riferimento fatto a questa situazione dal Consigliere Rossini, ha provato a spiegare ribadendo che proprio questo era il programma. 'Dovevamo inaugurare per consegnare la struttura a Lepida e cercare di avere i tempi per realizzare i macchinari eccetera, eccettera...così da avere i nostri uffici operativi nelle prossime settimane' - ha affermato il sindaco.Che, tradotto, senza eccetera, equivale di fatto ad un 'abbiamo inaugurato una scatola vuota, che Lepida riempirà con macchinari da realizzare'. Comunque vuota, come scritto e dimostrato da La Pressa non solo il giorno dell'inaugurazione, in cui documentammo scatoloni e scope al posto dei server, dentro gli armadi, ma anche nei giorni scorsi in cui è bastato un giro dentro all'area di cantiere e intorno all'edificio per vederlo esattamente come lo avevamo lasciato il giorno dell'inaugurazione. Una scatola vuota che non è chiaro quando potrà riempirsi e rendersi funzionale. La parola dovrebbe spettare a Lepida, alla quale chiederemo risposte, in attesa di una vera inaugurazione che ne mostri l'operatività, in cui, non solo una cerchia ristretta di autorità e giornalisti, ma anche i rappresentanti del Consiglio comunale, possano essere invitati.Gi.Ga.