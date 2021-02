Data Center Modena, dopo l'inaugurazione il nulla: ancora scatola vuota

Una scatola vuota. Lo era il giorno dell'inaugurazione, il 21 dicembre scorso, con taglio del nastro in pompa magna con le autorità, ed il contributo video del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Roma, e lo è oggi. Non sappiamo se gli armadi server dell'ancora vuoto Data Center, anziché il cuore del centro eleborazione dati, ospitino ancora, come documentammo il giorno dell'inaugurazione tutta politica e per nulla operativa e tecnica della struttura, scatolini e scope per le pulizie. Fatto sta che oggi la struttura si presenta ancora vuota, desolatamente chiusa, e con l'area di accesso e circostante come cantiere aperto. A tutti gli effetti. Del resto, nonostante la presenza delle autorità, compreso l'ex assessore regionale alla mobilità e oggi Presidente di Lepida, Alfredo Peri, anche il giorno dell'inaugurazione dietro i numeri del progetto, ancora sulla carta e non tradotti in realtà, non venne definito ed annunciato nessun cronopogramma sui tempi dell'entrata in funzione della struttura che al primo piano dovrebbe ospitare, in due grandi sale distinte, i CED (Centri Elaborazione Dati), di enti pubblici, istituzioni, Università, e quelli di soggetti privati. Dovrebbe, ma chissà quando. Posto che un cronoprogramma ci sia. Fatto sta che la corsa all'inaugurazione prima di Natale con tanto di tappeto rosso per le autorità in un cantiere ancora aperto, alla luce di quanto si vede oggi, appare in tutto il suo significato, esclusivamente politico. In attesa che una vera inaugurazione tecnologica e funzionale possa davvero togliere l'immagine di scatola vuota che ancora oggi il Data Center è.Gi.Ga.