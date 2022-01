Dimissioni Ruini: il sindaco ringrazia, il PD attacca, FI comprende

“Una decisione che rispetto: ad Angela e Corrado Ruini va il più sincero ringraziamento per il grande lavoro svolto ed il più sentito in bocca al lupo per il futuro”.Con queste parole ilha commentato le dimissioni degli Assessori Angela e Corrado Ruini, con delega rispettivamente alla cultura e all'istruzione. Entrambi non hanno mai nascosto la loro contrarietà alla politica del governo su vaccinazioni e green pass. Posizione palesate in una emblematica dichiarazione dell'Assessore Corrado Ruini in Consiglio Comunale in risposta ad una interrogazione su una iniziativa patrocinata dal Comune prevista per diffondere una cultura critica verso il pensiero unico dilagante. Una posizione che aveva fatto storcere il naso anche all'interno della maggioranza di centro-destra dove Forza Itala aveva chiesto un chiarimento e tali da indurre il sindaco ad intervenire sgombrando il campo sulla posizione sua e dell'amministrazione di piena fiducia nella vaccinazione e nelle politiche di prevenzione.“A prescindere da quanto sostiene qualcuno – afferma Menani – entrambi gli Assessori hanno svolto un enorme lavoro in Giunta, apprezzato da larga parte della città e per i quali li ringrazio: mi dispiace sinceramente perdere due così valide persone nella squadra di Giunta.La vita, però, è fatta di scelte: per motivi personali che non sta né a me né a nessun altro giudicare, hanno deciso di proseguire per la loro strada riconsegnando le loro deleghe.Siamo al lavoro assieme a tutta la maggioranza per individuare chi sarà in grado di sostituirli nel più breve tempo possibile”. Auspicio espresso anche dal'Siamo certi che il sindaco saprà colmare a breve il vuoto venutosi a creare nell’amministrazione anche perché in campo le sfide sono importanti, anche legati ai progetti finanziati con le risorse del PNRR.Nel merito, la decisione non stupisce. Non mi sono mai permessa,e mai lo farò, di entrare nel merito e valutare scelte personali, ho sempre ritenuto le dichiarazioni pronunciate dall’assessore Ruini in consiglio comunale rispetto alle norme costituzionali, al green pass e ai vaccini non compatibili con il proprio ruolo istituzionale e con le dichiarazioni dal sindaco Menani'“È un atto dovuto che arriva però in ritardo”, afferma il segretario provinciale Pd Roberto Solomita riguardo le dimissioni dell’assessore all’Istruzione di Sassuolo Corrado Ruini, “sarebbe stata necessaria una presa di posizione dura e immediata da parte della giunta dopo l'inaccettabile discorso in Consiglio comunale del 29 novembre. Come partito democratico ci aspettavamo e avevamo chiesto dimissioni immediate e tutta la giunta avrebbe dovuto prendere una posizione netta riguardo le esternazioni dell’assessore, invece si è tentennato per più di un mese. La giunta Menani sta trascinando Sassuolo nel suo fallimento politico. Con Ruini si è dimessa anche la collega e sorella Angela Ruini, assessora alla Cultura, e il motivo delle dimissioni di entrambi sembra sia la volontà di non vaccinarsi. Noi crediamo - conclude Solomita - che la città di Sassuolo meriti di più che un’amministrazione a conduzione familiare e trazione no vax”.Gi.Ga.Nella foto il sindaco di Sassuolo Francesco Menani