Dimissioni ZIngaretti, Muzzarelli: 'Non abbiamo più tempo'

Dopo giorni di silenzio sulle improvvise dimissione del segretario nazionale Zingaretti, il sindaco di Modena invia una lunga lettera aperta ai componenti modenesi dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico.'In vista dell’Assemblea Nazionale di domenica mi rivolgo a voi con un appello affinché non si commetta per l’ennesima volta l’errore di perdere tempo, di parlarsi addosso. Tempo non ne abbiamo più - afferma Muzzarelli -. Dobbiamo superare la sorpresa (per qualcuno, come me, lo sconcerto) delle dimissioni di Nicola Zingaretti e trovare subito il modo di riprendere il percorso per dare al Paese una prospettiva riformista in un contesto drammatico dove l’emergenza non è solo sanitaria, ma anche economica e sociale. Tempo non ne abbiamo più. Tantomeno per soluzioni di transizione, scelte interlocutorie, le solite manfrine romane (che a volte non sono solo romane), il bilancino delle correnti, gli equilibri dei personalismi e delle ambizioni dei singoli, troppo spesso perseguite senza tener conto dei bisogni della nostra comunità politica, donne e uomini che hanno a cuore l'Italia'.'Tempo non ne abbiamo più. Per la segreteria abbiamo bisogno subito di una personalità autorevole che possa rappresentare nel modo migliore la scelta di appoggiare, da protagonisti, l’esperienza del governo Draghi. Si è aperta una nuova fase politica nel Paese e per il Pd c'è spazio per giocarsi la partita fino in fondo. Serve una personalità che dia un volto e offra le parole alle nostre proposte politiche, alle decisioni del Governo da sostenere con forza perché utili al Paese in questo momento, alle questioni da porre al Governo perché si occupi con efficacia dei nostri temi: il lavoro e l'impresa, l’equità e la giustizia sociale, la scuola e la formazione, il sostegno alle famiglie, gli investimenti per fare ripartire l’economia all'insegna dello sviluppo sostenibile - continua Muzzarelli -. La concretezza serve ora, così come serve l’esperienza sviluppata nei Comuni e nei territori, dove ai bisogni che nascono nella vita quotidiana dobbiamo offrire risposte. La stessa concretezza che, mi auguro, il Pd dovrà proporre per l’utilizzo delle risorse del Next Generation Eu, partendo proprio dalla capacità dei territori di realizzare in modo efficace gli investimenti utili sugli assi strategici della digitalizzazione e dell’innovazione, della transizione ecologica e dell’inclusione sociale. Tempo non ne abbiamo più. Abbiamo bisogno ora anche di un nuovo inizio per il nostro partito. Non possiamo lasciare che si consumi in una guerra tra gruppi di potere (dentro e fuori il Pd), che si perda dietro formule astratte nate in un’altra stagione politica e oggi diventate strumenti inutili nel nuovo scenario nazionale e internazionale. Dall’assemblea di domenica mi auguro che esca un mandato chiaro per una nuova segreteria che assuma come obiettivo l’avvio di una fase ricostituente del partito: riflettiamo sugli errori fatti, lavoriamo insieme per superarli, decliniamo l’identità e i valori del nostro partito nella realtà di oggi, con proposte per superare l’emergenza e per gettare le basi di una ripartenza che possa costruire futuro del dopo Covid'.