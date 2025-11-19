Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Targa sbagliata su Palazzo Ducale: 'Iniziativa in chiave revanchista e strumentale'

'La nostra città merita serietà, competenza e un approccio che sappia unire, non dividere'

'La recente vicenda della lapide collocata in piazza Roma evidenzia ancora una volta quanto sia indispensabile, soprattutto quando si interviene sulla memoria pubblica, un percorso trasparente, partecipato e condiviso'. Lo dice Federica Di Padova, consigliere comunale e Responsabile Scuola della segreteria cittadina del Partito Democratico. 'La memoria non è un ornamento da aggiungere a piacimento, ma un patrimonio comune che richiede responsabilità, ascolto e riconoscimento reciproco'. 

Di Padova ha definito questa iniziativa 'Non discussa con la città, priva di un adeguato contesto storico e culturale e che non rafforza la nostra identità, ma che, al contrario, rischia di alimentare divisioni e fraintendimenti. Le Gallerie Estensi, la Biblioteca Estense Universitaria e il Palazzo Ducale rappresentano, per Modena, molto più di semplici luoghi della cultura: sono radici, simboli e riferimenti fondamentali della nostra storia - ribadisce il consigliere dem - attorno a essi si è sviluppato un patrimonio di conoscenza, ricerca, arte e dialogo che ha contribuito in modo determinante alla crescita culturale della città'. 

'È dovere di tutti custodire questo valore, promuoverne la funzione educativa e renderlo sempre più accessibile - afferma Di Padova - e utilizzare questi luoghi in chiave revanchista o strumentale significa snaturarne il senso e ridurli a oggetto di contesa anziché riconoscerli come spazi di inclusione e confronto.
Per queste ragioni diciamo con fermezza no a ogni tentativo di riscrivere la storia - sottolinea - in quanto le scorciatoie narrative e le operazioni che alterano fatti e significati sono sempre sbagliate, e rischiano di impoverire il dibattito pubblico'. 

'La nostra città merita serietà, competenza e un approccio che sappia unire, non dividere - conclude Di Padova - come Partito Democratico continueremo a collaborare con l’Amministrazione comunale per costruire percorsi di formazione, occasioni di incontro e iniziative culturali capaci di parlare a tutta la cittadinanza, senza esclusioni né forzature. Solo così è possibile rafforzare una memoria realmente condivisa, capace di valorizzare le diverse sensibilità e di arricchire la vita democratica della nostra comunità'.

Zona Tempio, zona rossa e zona a luci rosse: questo non è rilancio

Targa sbagliata su Palazzo Ducale, il caso in Parlamento. Vaccari: 'E' un oltraggio ai martiri partigiani'

Bambole super realistiche per il sesso in vendita a Modena, il Pd: 'Perpetuano idea di donna-oggetto'

Parti uguali tra disuguali: il docufilm su pensiero e figura di Ermanno Gorrieri proiettato alla Camera

Modena è quella che è anche grazie al governo delle due dinastie, l'Estense e l'Austro-Estense

Bassa modenese: Anna Baldini coordinatrice del Pd dell'Area Nord, preferita a Carlo Bassoli

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell'ordine come l'infermiere sta al medico'

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Prof Modena: 'Scandalo Fondazione di Modena e ammanco 850mila euro: perchè, a differenza di Amo, non se ne parla?'

Sicurezza a Modena: il Comitato Merita di più promuove incontro con le Forze dell'ordine

Più soldi ai medici che prescrivono meno, anche Muzzarelli bacchetta Altini e chiede un 'addendum integrativo'

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

