Donini a sorpresa: 'Armare l'Ucraina? Prima i soldi alla sanità'

Le armi? Prima la sanità. Il messaggio arriva dall'assessore regionale dell'Emilia-Romagna e coordinatore in conferenza delle Regioni, Raffaele Donini, che in un post invita il Governo a 'riarmare' la sanità, in difficoltà per i costi dell'emergenza Covid.Una posizione che va in un segno esattemente opposto rispetto a quella che è stata sinora la linea ufficiale del suo partito, il Pd.'Sono fiducioso che nel confronto con gli Usa e la Nato, l'Italia possa portare un serio e reale contributo alla pace in Europa, affinché questa guerra drammatica possa finire il più presto possibile', premette Donini. 'Stando però alle prime stime del ministero della Difesa, l'aumento delle spese militari al 2% del Pil significherebbe passare dagli attuali 25,8 miliardi di euro all'anno (68 milioni al giorno) a circa 38 miliardi all'anno (104 milioni al giorno)'.