Donini ammette: nel 2021 in Emilia Romagna zero casi gravi d'influenza

'Incredibile ma vero e clamoroso: in base ai dati forniti ai sottoscritti dall’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini risulta che per tutto il 2021, in tutta la Regione non c’è stato un solo caso grave di influenza. Negli anni precedenti (2018-2019-2020) l’influenza aveva altresì colpito in modo grave fino a 172 persone per poi scomparire completamente nell’anno appena trascorso'. A darne notizia sono i consiglieri di opposizione a San Cesario Mirco Zanoli e Sabina Piccinini che danno conto della risposta fornita loro dall'assessore Donini.'Sono dati inspiegabili e per questo abbiamo inviato una richiesta di chiarimenti all’assessore. Come è possibile che per un anno intero abbondante non vi sia stato un solo caso di sindrome influenzale degno di rilevanza sanitaria? Come si spiegano questi dati? E dire che per la sindrome influenzale non sono state adottate misure drastiche come quelle contro il Covid 19, nessun obbligo vaccinale, nessun green pass nè normale né rafforzato.