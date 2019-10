Dopo Bibbiano, assistenti sociali nel mirino: 'Clima di tensione'

Bibbiano

Assistenti sociali aggredite e insultate mentre entrano sul luogo di lavoro, dipendenti che si 'barricano' a chiave nella sede di Barco di, operatori che lavorano in presenza di guardie giurate e che hanno ricevuto anche 25 telefonate minatorie in un giorno. È questo il clima di tensione che avvolge i lavoratori dei servizi della Val d'Enza, raccontato oggi in commissione speciale d'inchiesta sugli affidi in val d'Enza dalle sindacaliste reggiane'Una certa esposizione mediatica successiva all'inchiesta ha causato da subito tensioni sul luogo di lavoro', hanno spiegato Cagossi e Vignali. 'Da subito c'e' stata necessita' di mettere in sicurezza i lavoratori, anche da un punto di vista legale, a causa di minacce subite sul web e sui social'. Le sindacaliste hanno segnalato che il clima di preoccupazione si sta diffondendo anche nei servizi delle unioni vicine.Ma le difficolta' affrontate dai servizi territoriali, secondo Cgil e Cisl, sarebbero piu' 'strutturali': carenza di personale, carichi di lavoro notevoli sulle spalle di pochi assistenti sociali, Comuni costretti a ricorrere al privato perche' non possono fare nuove assunzioni. 'Serve piu' serenita' sul lavoro, parliamo di professionisti che dovrebbero lavorare 36 ore a settimane su casi delicati e che invece devono essere sempre a disposizione con straordinari e rischi che non sono nemmeno normati giuridicamente'.Proprio sulla figura 'a rischio' dell'assistente sociale si e' soffermato il dem: 'Chi ha sbagliato deve pagare, ma e' doveroso sottolineare che ci sono professionisti che lavorano per il bene della collettivita' e che spesso devono lavorare in condizioni non consone. Come istituzioni dobbiamo sostenere campagne informative rivolte ai cittadini, che spieghino l'importanza e la complessita' di questo mestiere'.Anchedi E' viva, che ha sottolineato come sulla Val d'Enza si sia abbattuta 'un'onda mediatica anomala', ha posto l'attenzione sull'organizzazione dei carichi di lavoro e sulle esternalizzazioni.'Spesso per i Comuni sono l'unica possibilita' per garantire i servizi- ha detto anche il vicepresidentecome commissione dovremmo affrontare seriamente questo problema: delle condizioni oggettive in cui lavorare il pubblico e dell'intervento del privato'. Sugli appalti al privato interviene anche l'Che costo ha il risparmio? La qualita' e' garantita?'.ha rilanciato l'idea di 'un osservatorio regionale che analizzi su scala piu' ampia i numeri di affidi e minori'. Solidarieta' agli assistenti sociali minacciati anche da, che pero' ha sottolineato l'importanza di continuare a indagare su quanto accaduto 'senza sconti': 'Attacchi di questo tipo non dovrebbero esserci, ma e' innegabile che ci siano professionisti che non hanno operato nel giusto e questa commissione deve andare avanti e approfondire'.Critico invece il forzistache ha parlato di quanto accaduto come di 'una delle pagina peggiori della nostra Repubblica e voi non avete avuto parole per i minori e le loro famiglie. Queste 'mele marce' hanno screditato il lavoro di tanti bravi lavoratori, e' intollerabile'.si e' concentrata sul tema della formazione: 'Fondamentale che l'assunzione del racconto del minore avvenga in maniera asettica. Come fare per assicurarsi che gli assistenti sociali si approccino in maniera corretta?'. Mentrecapogruppo pentastellato in Regione, ha rimarcato la necessita' di bilanciare il 'grande potere degli operatori, che diventa anche una grande responsabilita'. Come si puo' aiutare l'assistente sociale perche' possa prendere decisioni in maniera sicura e serena?'. 'Stiamo lavorando per capire come dare piu' sicurezza alle procedure, magari inserendo la figura di un assistente giuridico che affianchi il lavori dei servizi e fornisca loro supporto, insieme a uno sportello psicologico che aiuti i lavoratori a rischio burnout', ha spiegato la cislina Vignali. 'C'e' un mondo che sta continuando a lavorare a testa bassa e ha bisogno di sostegno', ha aggiunto Cagossi della Cgil. 'Cerchiamo di trarre giovamento da quanto accaduto e costruire un modello nuovo partendo dagli errori, perche' e' importante che i cittadini tornino ad avere fiducia nei servizi. Le guardie giurate che 'scortano' gli operatori durante i colloqui non possono essere la normalita''.Nella foto, in commissione, le sindacaliste reggiane