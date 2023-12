'Ecco perché il Gesù Bambino tra le macerie davanti al carro armato'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In una iniziativa che ha previsto oltre all'installaziione di un presepe con un Bambino Gesù tra le macerie e l'immagine di una pietà.







'La nostra iniziativa ha avuto l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini su questa guerra che sta provocando macerie e lutti e che rischia di allargarsi, coinvolgendo altre nazioni del Medio Oriente e con nuove missioni militari che nascono proprio dall'incapacità della diplomazia internazionale di imporre un cessate il fuoco che ora sarebbe semplicemente un atto di civiltà.

Come sulla questione Ucraina, anche in questa nuova crisi l'Italia ha rinunciato a svolgere un ruolo politico di mediazione, abbracciando la causa israeliana e schierandosi a senso unico, tutto questo mentre il Governo preannuncia l'ennesimo invio di armi in Ucraina che non cambierà le sorti del conflitto, invece di farsi promotrice di un'iniziativa di pace che metta fine ad una strage inutile e ad una guerra del tutto contraria al nostro interesse nazionale'- conclude Beatrice De Maio. 'C'é bisogno di Pace, c'é bisogno d'Indipendenza'