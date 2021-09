Elezioni amministrative: ai seggi con mascherina, distanziamento e gel

Mascherina e distanziamento ai seggi.. Sono le amministrative al tempo del Covid, che in Emilia-Romagna il prossimo 3-4 ottobre chiameranno alle urne circa 865.000 persone in 48 Comuni. Come previsto dal decreto-legge dell'agosto scorso, sottoscritto dal ministro dell'Interno e da quello della Salute,Per evitare assembramenti, inoltre, devono essere previste anche aree di attesa all'esterno e percorsi distinti di ingresso e uscita.: al momento di entrare al seggio, prima di ritirare scheda e matita e dopo aver votato. Durante le giornate di voto saranno fatte periodiche pulizie di locali, tavoli, cabine elettorali e servizi igienici. Per quanto riguarda i positivi al Covid, in linea con quanto già previsto per le elezioni del 2020, saranno istituite sezioni ospedaliere nelle strutture con almeno 100 posti letto che ospitano reparti Covid le quali, attraverso i relativi seggi speciali, saranno chiamate anche a provvedere alla raccolta del voto domiciliare e del voto dei ricoverati nei reparti Covid di strutture più piccole. In caso di impossibilità, le sezioni speciali saranno gestite dalle Usca o dalla Protezione civile. Per garantire adeguate condizioni di sicurezza, è stato disposto che i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali dovranno essere in possesso del green pass.