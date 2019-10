Elezioni E-R, ecco Volt, la scossa alle 'piccole'

Modena

E' il momento degli outsider. Oltre a Marta Collot, scelta da Potere al popolo, e' la volta di Gillo Baldazzi, giovane bolognese candidato alla presidenza della Regione dal movimento paneuropeo Volt.La candidatura verra' presentata sabato al CostArena di via Azzo Gardino, insieme a Federica Vinci, presidente di Volt Italia e una delegazione di attivisti provenienti da tutta Europa.'Sono oltre 200 i giovani che animano il movimento in Emilia-Romagna- informa una nota di Volt- i gruppi piu' numerosi sono quelli di Bologna,e Parma, che di recente si sono esposti anche su temi di attualita' locale, come l'emergenza della qualita' dell'aria in alcune citta' della regione, la gestione dei rifiuti in ottica di economia circolare e la sostenibilita' del sistema agricolo'.Tutti argomenti, questi, che 'finiranno nel programma del candidato governatore e della sua lista, forte dell'exploit dell'elezione, a maggio, del primo europarlamentare di Volt', Damian Boeselager.'Rappresentiamo un nuovo modo di fare politica', afferma Baldazzi, 'e dopo la positiva esperienza in Europa, vogliamo portare lo stesso modello progressista e ambientalista anche in Emilia Romagna'.