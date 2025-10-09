Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Emergenza urgenza Vignola, dal sindaco arrampicata sugli specchi che non regge'

'Emergenza urgenza Vignola, dal sindaco arrampicata sugli specchi che non regge'

La coordinatrice di Forza Italia Franca Massa torna su quanto approvato, anche dal Comune di Vignola, alla Ctss. 'Per dire No al piano bastava un voto contrario'. Ieri sera prima riunione del costituendo comitato per la difesa anche del Pronto Soccorso

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Non si placa la polemica politica a Vignola dopo il voto espresso lo scorso 18 settembre in sede di Conferenza territoriale socio-sanitaria, che ha approvato il nuovo piano di riorganizzazione dell’emergenza-urgenza dell’Ausl di Modena. A criticare apertamente la posizione assunta dalla sindaca Emilia Muratori è Franca Massa, vice coordinatrice provinciale di Forza Italia e referente del partito per la città. 'L’arrampicata sugli specchi della sindaca Muratori non regge' – afferma Massa –. Se davvero si voleva dire “no” al piano Ausl, bisognava votare contro la delibera di approvazione, che è un atto formale e vincolante. I verbali non bastano: ciò che conta è il voto espresso. Tutto il resto sono tentativi maldestri di giustificare una scelta sbagliata'.

Nei giorni scorsi, il sindaco Muratori, sostenuta anche dal Partito Democratico, ha cercato di chiarire che Vignola non avrebbe approvato il piano, evidenziando come nei verbali risultasse una richiesta di rinvio proprio sulla questione del Pronto Soccorso cittadino. Un’argomentazione che Franca Massa respinge con decisione: 'Se davvero quella richiesta era rilevante, perché non è stata allegata recepita nella delibera? Non siamo in una di diritto amministrativo: è semplice.

Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Chi è contrario contro'.
 

Sotto accusa, da parte di Forza Italia, le scelte operative previste dalla riforma: l’attivazione di un CAU (Centro di Assistenza Urgenza) a Vignola e lo spostamento dell’automedica a Pozza di Maranello, fuori dall’Unione Terre di Castelli. «PD e sindaca ripetono che il Pronto Soccorso non sarà chiuso – continua Massa –. Ma in realtà siamo davanti a un progressivo svuotamento. Il rischio è che gli accessi calino sotto la soglia minima dei 20.000 l’anno, aprendo la strada a una chiusura di fatto'

Massa conclude con un attacco politico diretto: 'Capiamo l’imbarazzo del PD e della sindaca, ma i fatti parlano chiaro: hanno votato a favore di un piano che mina le basi del presidio sanitario vignolese. È inutile cercare ora di riscrivere la realtà'.

Intanto nasce un comitato civico per difendere il Pronto Soccorso e la sanità del distretto
Mentre sul fronte politico si alza il tono dello scontro, dalla società civile arriva una prima risposta concreta: si è infatti tenuta nelle ultime ore la prima riunione del costituendo Comitato a difesa della sanità del distretto di Vignola e del Pronto Soccorso.

Un gruppo trasversale di cittadini, preoccupati per le conseguenze del piano di riorganizzazione, si è incontrato per dare vita a una struttura stabile che abbia l’obiettivo di monitorare l’evoluzione della situazione sanitaria nel territorio, informare la popolazione e mobilitare le comunità locali in difesa dei servizi sanitari pubblici.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Al centro del dibattito c’è la volontà di tutelare la continuità e l’efficienza dei servizi di emergenza, evitando che scelte calate dall’alto compromettano un presidio fondamentale come quello vignolese.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Liste d'attesa Ausl di Modena: la Corte dei Conti conferma le gravi carenze'

'Liste d'attesa Ausl di Modena: la Corte dei Conti conferma le gravi carenze'

Emergenza-Urgenza Vignola: la risposta al Pd è agli atti

Emergenza-Urgenza Vignola: la risposta al Pd è agli atti

Automedica a Vignola, centrosinistra: 'Accuse infondate da Forza Italia'

Automedica a Vignola, centrosinistra: 'Accuse infondate da Forza Italia'

Riorganizzazione emergenza-urgenza, Forza Italia: 'Il piano va rivisto. In Ctss ai sindaci forniti dati fuorvianti'

Riorganizzazione emergenza-urgenza, Forza Italia: 'Il piano va rivisto. In Ctss ai sindaci forniti dati fuorvianti'

Mirandola, FI: 'Ospedale, servono chiarezza e certezze sui posti letto'

Mirandola, FI: 'Ospedale, servono chiarezza e certezze sui posti letto'

Stupro a San Damaso: 'Cattura del responsabile ed espulsione immediata'. Gasparri presenta interrogazione

Stupro a San Damaso: 'Cattura del responsabile ed espulsione immediata'. Gasparri presenta interrogazione

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Aumento del costo dei biglietti bus: l'assessore regionale difende la scelta di Seta

Aumento del costo dei biglietti bus: l'assessore regionale difende la scelta di Seta

Studentato Sacca: per Modena Volta Pagina tutt'altro che esempio di buona amministrazione

Studentato Sacca: per Modena Volta Pagina tutt'altro che esempio di buona amministrazione

Modena, Mezzetti: 'Entro fine mandato piazza Sant'Agostino sarà pedonalizzata'

Modena, Mezzetti: 'Entro fine mandato piazza Sant'Agostino sarà pedonalizzata'

Emergenza-urgenza a Vignola, il sindaco: ‘La Massa non conosce differenza tra delibera e verbale’

Emergenza-urgenza a Vignola, il sindaco: ‘La Massa non conosce differenza tra delibera e verbale’