Emilia Romagna, arriva la scatola nera per le auto inquinanti

Approvato nel maggio scorso dalla Giunta Bonaccini, dal prossimo autunno è pronto a sbarcare anche in Emilia Romagna il sistema 'Move-In'. Cioè il progetto che prevede un tetto chilometrico annuale per i veicoli più inquinanti, monitorato attraverso l'installazione una scatola nera a bordo. Il sistema è già attivo in Lombardia e Piemonte, e a breve lo sarà anche in Veneto. Per renderlo operativo a tutti gli effetti, serviranno comunque delle ordinanze specifiche da parte dei Comuni. 'L'obiettivo è offrire eque condizioni di mobilità ai cittadini al di fuori dei periodi emergenziali- spiega l'assessore regionale all'Ambiente, Irene Priolo - applicando però limitazioni chilometriche alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Aderendo al progetto, il mezzo non sarà più soggetto alle limitazioni invernali, per aree e fasce orarie, ma potrà percorrere un quantitativo massimo di chilometri all'anno, assegnato in base a tipologia e classe ambientale del veicolo.Il conteggio previsto da Move-In tiene conto dei chilometri percorsi nei territori interessati dalle limitazioni al traffico, incluse le aree al di fuori del centro abitato, tutti i giorni dell'anno e ad ogni ora. Il sistema non si applica invece nel caso scattino le misure emergenziali per eccesso di smog, perchè in questi casi anche i veicoli che aderiscono sono comunque soggetti agli stop. Al servizio possono aderire tutti i proprietari dei veicoli soggetti a limitazioni alla circolazione. L'adesione ha validità un anno. Il proprietario viene informato quando si avvicina e quando raggiunge la soglia chilometrica assegnata. Per il primo anno il costo è di 50 euro (di cui 30 per la scatola nera), per gli anni successivi 20 euro. È sempre possibile revocare la propria adesione a Move-In, in qualsiasi momento dell'anno. I controlli saranno effettuati su strada dalle Forze dell'ordine nell'ambito dei controlli sul traffico.