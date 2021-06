Finale, la Paganelli invitata a candidarsi, lei: 'Ci sto pensando'

A Finale Emilia, soprattutto in Comune e negli ambienti politici non si parla d'altro. Perché il manifesto apparso ieri in vari punti della cittadina della bassa, chiamata al voto il prossimo autunno, contribuisce a rimescolare la carte in tavola nel totocandidature alla carica di sindaco che attualmente vedrebbe (il condizionale è d'obbligo), lato centro destra il sindaco uscente Sandro Palazzi (auto-ricandidatosi), lato centro-sinistra, dichiaratamente sostenuto dalla segreteria provinciale PD, l'ex assessore Marco Poletti (che sabato mattina presenterà la propria auto-candidatura per ora senza simboli di partito a supporto), e, sul fronte civico, la lista guidata da Benedetta Pincelli.In questo scenario l'eventuale candidatura di Fernanda Paganelli, da sempre in area socialdemocratica poi Forza Italia, ex assessore della giunta Palazzi, uscita per divergenze rispetto all'attuale amministrazione, scombinerebbe le carte su entrambi i fronti, sia civico che politico. 'Mi hanno avvertito in mattinata dei cartelli. Ovviamente non ne sapevo nulla. La cosa mi ha stupito nelle forme ma non nel merito. In questi mesi sono tanti i finalesi, anche nel mondo delle professioni e del commercio, che mi hanno invitato a candidarmi. La cosa mi fa piacere perché da tutti è riconosciuta la mia esperienza amministrativa decennale nella pubblica amministrazione, e il mio legame con Finale, la mia città. E credo che questo sia ciò di cui Finale ha bisogno. Esperienza e legame con la città. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto dimostrarmi la fiducia ed un eventuale appoggio''Si, e anche per rispondere a questa manifestazione di stima, ma la sfida sarebbe impegnativa'Potrebbe avere un sostegno politico o meglio, quale potrebbe essere un sostegno politico più 'naturale' per la sua storia e la sua estrazione, socialdemocratica e comunque di centro-destra?'Non possiamo dimenticare che l'ultimo incarico è stato in una giunta di centro destra, ma credo che in questa competizione, e per una città con problemi complessi come Finale, conti l'esperienza, la conoscenza della macchina amministrativa, cosa che non vedo anche in alcune possibili altre candidature'