Forum eventi Bper, domani Sallusti intervista Palamara

'Quando ho toccato il cielo, il Sistema ha deciso che dovevo andare all'inferno'. Luca Palamara, ex membro del Csm, nell'ottobre 2020 viene radiato dall'ordine giudiziario in seguito a un'indagine sul suo ruolo di mediatore all'interno del sistema delle correnti della magistratura. Incalzato dalle domande di Alessandro Sallusti, Palamara domani, mercoledì 31 marzo alle 21, presenta 'Il Sistema' (Rizzoli) e racconta il meccanismo che ha pesantemente influenzato la politica italiana. Il 'Sistema', spiega Palamara nel libro, 'è il potere della magistratura, che non può essere scalfito: tutti coloro che ci hanno provato vengono abbattuti a colpi di sentenze, o magari attraverso un abile cecchino che, alla vigilia di una nomina, fa uscire notizie o intercettazioni sulla vita privata o i legami pericolosi di un magistrato'. Un libro-intervista in cui l'ex pm porta avanti la sua autodifesa e denuncia quelli che ritiene essere i mali del nostro sistema-giustizia.E' possibile seguire gli incontri con l'autore di Forum Eventi in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube 'Bper Banca Forum Monzani' o dall'account twitter @GruppoBPER_PR.